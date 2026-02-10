Rider sfruttati | Glovo accusata di caporalato

La Procura di Milano ha aperto un’indagine su Foodinho, la società dietro alla piattaforma di consegne. È stato disposto il controllo giudiziario per verificare eventuali sfruttamenti e pratiche di caporalato sui rider. Le autorità vogliono fare chiarezza sulle condizioni di lavoro di chi consegna cibo in città.

La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario per Foodinho, società che gestisce la piattaforma. I 40.000 fattorini in Italia sarebbero costretti a lavorare fino a 12 ore al giorno per 2,50 euro a consegna: retribuzioni da fame in contrasto con la Costituzione. Un tempo il controllo sul lavoro aveva un volto: il caporale nei campi, il capo officina davanti alle macchine, il sorvegliante che misurava la produttività. Oggi quel controllo è affidato a un algoritmo, che assegna le mansioni, registra i movimenti, misura i tempi e incide direttamente sul salario senza presentarsi come un superiore gerarchico. 🔗 Leggi su Laverita.info

La Procura di Milano ha aperto un’indagine contro Foodinho, la società di consegne controllata da Glovo.

La Procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Foodinho, la società italiana di Glovo.

