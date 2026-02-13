Bimba morta a Bordighera | indagato anche il compagno della madre minacciato legale che la difende

A Bordighera, il compagno della madre di Beatrice è finito sotto indagine dopo che la piccola di due anni è morta nell’entroterra ligure. La polizia ha ascoltato anche il legale che difende la famiglia, perché sostiene di aver ricevuto minacce. La procura vuole chiarire le circostanze della tragica scomparsa della bambina, che è stata trovata senza vita nella sua casa.

Morte della piccola Beatrice: indagato anche il compagno della madre. Si allarga l'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni deceduta nell'entroterra ligure. La Procura di Imperia ha iscritto nel registro degli indagati anche il compagno di Manuela Aiello, la donna di Bordighera già in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Anche per l'uomo l'ipotesi di reato è la stessa: omicidio preterintenzionale. La conferma arriva dagli inquirenti, che hanno deciso di approfondire la sua posizione alla luce delle dichiarazioni rese dalla donna durante l'interrogatorio di convalida.