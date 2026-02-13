C’è un secondo nome iscritto nel fascicolo aperto dalla procura di Imperia sulla morte della bambina di due anni di Bordighera, avvenuta tre giorni fa, e si tratta del compagno della madre, che ora è sotto indagine per presunti abusi.

C'è un secondo nome iscritto nel fascicolo aperto dalla procura di Imperia sulla morte della bambina di due anni di Bordighera avvenuta di tre giorni fa. Gli inquirenti hanno indagato anche E.I., 42enne imperiese e compagno della madre della bambina, già in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Resta da chiarire lo scenario e la ricostruzione delle ultime ore prima della morte della piccola: la madre aveva detto nel corso degli interrogatori di convalida di avere passato la notte con le figlie a casa del nuovo compagno e di aver avvertito i soccorsi al ritorno nella sua abitazione quando si sarebbe aggravata la situazione della bambina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bimba morta a Bordighera, indagato anche compagno della madre

Approfondimenti su bimba morta

La procura di Imperia ha aperto un’indagine anche sul compagno di Manuela Aiello, la donna di Bordighera accusata di aver ucciso la piccola Beatrice, di soli due anni, dopo aver trovato la bambina senza vita nella loro abitazione.

Beatrice morta a due anni, indagato anche il compagno della mamma: «Le bambine erano con lui».

Ultime notizie su bimba morta

Argomenti discussi: Bimba morta a Bordighera, la madre arrestata voleva l’affidamento delle figlie; 1mattina News - Bordighera, la morte della bambina di due anni: arrestata la madre - Video; Bimba morta a Bordighera, la madre si difende: I lividi? È caduta. La battaglia legale per la custodia, i dissidi con i nonni paterni: accertamenti sulla famiglia; Bimba morta a Bordighera, il padre: E’ il mio ergastolo, mia moglie non era mai stata violenta.

Bimba morta a Bordighera, indagato anche il compagno della madreC'è un secondo nome iscritto nel fascicolo aperto dalla procura di Imperia sulla morte della bambina di Bordighera, in provincia di Imperia, avvenuta tre ... lapresse.it

Bimba morta in casa a Bordighera: indagato anche il compagno della madreLa Procura di Imperia contesta l'omicidio preterintenzionale all'uomo. La madre resta in carcere nonostante l'arresto non convalidato ... ilfattoquotidiano.it

Bimba morta, indagato il compagno della madre - facebook.com facebook

Bimba morta a Bordighera, indagato il compagno della madre #imperia x.com