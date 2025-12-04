Momenti di terrore in casa | ragazza di 13 anni azzannata dal pitbull di famiglia

Carmignano (Prato), 4 dicembre 2025 – Azzannata dal pitbull di famiglia, una ragazzina di 13 anni è riuscita prima a sfuggire e chiudersi in una stanza e poi a scappare fuori. Intorno alle 10,30 ieri mattina nel centro storico di Comeana sono stati dei veri momenti di terrore che hanno vissuto anche i suoi vicini. La ragazza a casa con l’influenza, i morsi del cane alle braccia. La tredicenne era a casa con l’influenza e, per motivi che dovranno accertare gli esperti di comportamento animale, il cane l’ha morsa ripetutamente alle braccia. La studentessa ha iniziato a gridare e i vicini di casa si sono subito resi conto che era successo qualcosa e hanno chiamato il 112. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Momenti di terrore in casa: ragazza di 13 anni azzannata dal pitbull di famiglia

