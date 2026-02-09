Bimba di 2 anni morta con lividi a Bordighera | madre arrestata per omicidio preterintenzionale

La polizia ha arrestato la madre di una bambina di due anni trovata senza vita nella loro casa a Bordighera, in zona Montenero. Sul suo corpo ci sono segni evidenti di lividi. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire come siano arrivate quelle ferite e cosa abbia portato alla morte della piccola Manuela.

La piccola Manuela morta a Bordighera: cosa è successo nella villetta di Montenero. È morta a due anni, il corpo segnato da lividi. La tragedia si è consumata a Montenero, frazione di Bordighera, all'interno di una villetta protetta da una folta siepe e da un sistema di videosorveglianza, a pochi passi da un immobile recentemente confiscato alla mafia. In una manciata di minuti, la bambina va in crisi respiratoria. La madre, Manuela Aiello, 43 anni, chiama il 118. I sanitari tentano le manovre di rianimazione, ma la piccola Manuela va in arresto cardiaco e muore. Un dramma improvviso, che però presenta subito elementi che non tornano.

