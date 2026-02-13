Biatleta Passler scampata al doping | indagine su contaminazione da farmaco materno salva il sogno olimpico

Rebecca Passler ha evitato un’accusa di doping grazie a un’indagine che ha rvelato una contaminazione da farmaco assunto dalla madre. La biatleta altoatesina si stava allenando duramente per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, quando si è scoperto che un suo possibile risultato positivo derivava da una sostanza presente nel farmaco che la madre assumeva durante la gravidanza. La vicenda ha acceso l’attenzione sulla possibilità di contaminazioni involontarie e ha dato speranza a Passler di poter continuare il suo sogno olimpico. La giovane atleta ora spera di poter dimostrare la propria innocenza e di partecipare senza ostacoli alla

Un Cucchiaio di Nutella e un Sogno Olimpico: La Disavventura di Rebecca Passler. Un caso di doping sfiorato ha tenuto con il fiato sospeso la biatleta altoatesina Rebecca Passler durante la preparazione ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La positività al letrozolo, rilevata da Nado Italia, è stata poi superata grazie al riconoscimento di una possibile contaminazione involontaria, legata all'uso di un cucchiaio condiviso con la madre, malata e in terapia con lo stesso farmaco. Una vicenda che solleva interrogativi sulla complessità dei controlli antidoping e sulla necessità di un approccio più umano e flessibile.

