Olimpiadi Passler ricorre contro squalifica per doping | È contaminazione da parte mia nessuna negligenza

Rebecca Passler ricorre contro la squalifica per doping. La biatleta italiana sostiene che si tratta di contaminazione e che non ha avuto nessuna negligenza. Dopo la positività al letrozolo, Passler ha deciso di fare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport per difendersi.

Come ogni atleta olimpico che si rispetti, Rebecca Passler non si arrende e passa al contrattacco. La biatleta azzurra ha annunciato di aver presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) contro la sua sospensione scattata, secondo quanto diffuso, dopo essere stata trovata positiva al letrozolo. Sospensione che però ne ha determinato l’esclusione dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’udienza si terrà nel capoluogo lombardo martedì 10 febbraio. La rilevazione era avvenuta in seguito ad un controllo a sorpresa effettuato fuori competizione il 26 gennaio scorso, disposto da Nado Italia (Organizzazione nazionale antidoping) nella sua città natale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Olimpiadi, Passler ricorre contro squalifica per doping: “È contaminazione, da parte mia nessuna negligenza” Approfondimenti su Olimpiadi Passler Olimpiadi, Rebecca Passler non ci sta: la biatleta azzurra ricorre al Tas contro la sospensione per doping La biatleta italiana Rebecca Passler ha deciso di portare il caso al Tas. Milano-Cortina, Rebecca Passler ricorre al Tas contro la sospensione per doping Rebecca Passler ha deciso di fare ricorso al Tribunale arbitrale dello sport dopo essere stata trovata positiva al test antidoping. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi Passler Argomenti discussi: Rebecca Passler sospesa per doping alla vigilia delle Olimpiadi: choc al Villaggio, è il secondo caso nella storia azzurra (dopo Schwazer nel 2012); La falsa partenza dei Giochi: la prima dopata è un’italiana; Milano Cortina, hockey: la Svezia convoca i veterani Nhl Johansson e Lindholm; Passler è fuori dai Giochi. C’è il primo caso di doping. Rebecca Passler fa ricorso al Tas contro la sospensione per dopingLa biatleta azzurra ricorre al Tribunale arbitrale dello sport: chiesto l’annullamento e il via ai Giochi di Milano Cortina ... sport.quotidiano.net Milano-Cortina, Rebecca Passler ricorre al Tas contro la sospensione per dopingL’atleta azzurra del biathlon ha deciso di rivolgersi al Tribunale arbitrale di Losanna per chiedere la riammissione ai Giochi olimpici: ecco quando si terrà l’udienza ... msn.com C'è un caso di doping, il primo alle olimpiadi di Milano Cortina per la squadra azzurra: si tratta della biatleta Rebecca Passler, trovata positiva a un controllo out of competition. La sostanza ritrovata nelle analisi è il letrozolo, un inibitore usato abitualmente in ca facebook Positiva al doping Rebecca Passler, atleta azzurra del biathlon. È il primo caso alle #Olimpiadi di Milano-Cortina, a quattro giorni dall’inizio dei Giochi. #Tg1 Anna Milan x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.