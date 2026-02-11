Biathlon oggi Olimpiadi 2026 | orario individuale femminile tv streaming pettorali di partenza

Oggi ad Anterselva si disputa la gara di biathlon femminile individuale. La prova di 15 km inizia alle 14 e attira l’attenzione di appassionati e telespettatori. Le atlete partono una dopo l’altra, con i pettorali di partenza già assegnati. La giornata promette emozioni e sfide serrate sulla neve italiana.

Prosegue il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: oggi, mercoledì 11 febbraio, la località di Anterselva ospiterà la 15 km individuale femminile, in programma alle ore 14.15. Grande attesa per la nazionale italiana, che schiererà quattro atlete al via. Dorothea Wierer partirà nel gruppo rosso con il pettorale numero 42, mentre Michela Carrara sarà impegnata nel secondo gruppo, con il numero 47. Sorteggio favorevole anche per Lisa Vittozzi, inserita anch'essa nel gruppo rosso con il pettorale 50. Completa il quartetto azzurro Hannah Auchentaller, che scatterà nel terzo gruppo con il numero 75. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario individuale femminile, tv, streaming, pettorali di partenza

Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario staffetta mista, tv, streaming, pettorali di partenza
Oggi la neve di Anterselva accoglie i biathleti italiani e internazionali per l'avvio della staffetta mista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orario discesa femminile, tv, streaming, pettorali di partenza
Oggi le donne dello sci alpino scendono in pista per la discesa femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Olimpiadi, oggi 6 medaglie azzurre: biathlon d'argento e 5 bronzi

Lisa Vittozzi enciclopedica, l'Italia è medaglia d'argento nella staffetta mista di Anterselva: rivivi l'ultima serie.

Quando il biathlon oggi in tv alle Olimpiadi: orario individuale maschile, programma 10 febbraio, pettorali
L'Italia del biathlon sogna di restare sotto i riflettori anche nella giornata di martedì 10 febbraio. Dopo l'eccellente medaglia d'argento conquistata ... oasport.it

Diretta Tommaso Giacomel/ 20 Km biathlon: sesto posto, incredibile oro per Botn! (Olimpiadi 2026)
Diretta Tommaso Giacomel 20 km biathlon Olimpiadi invernali 2026: l'azzurro è sesto, l'oro va a Johan Olav Botn che beffa Eric Perrot. ilsussidiario.net

Tommaso Giacomel, oggi sesto nell'individuale maschile di 20 km di biathlon, a @RaiSport "Mediocre. Speravo di fare meglio, quasi più fisicamente che al tiro, perché 3 errori al tiro non sono il top, ma neanche male. Mi infastidisce molto quello che ho pers x.com

MILANO CORTINA I Gli azzurri in gara oggi 10 febbraio. Torna Sofia Goggia con Della Mea in combinata. È anche il giorno di Giacomel nel biathlon, della staffetta mista short track, curling e Pellegrini nello sci di fondo #ANSA - facebook.com

