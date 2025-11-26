Bernardo Silva City il portoghese fa tremare Guardiola con le sue dichiarazioni | ormai sono sciolti tutti i dubbi sul suo futuro! La Juve alla finestra

Bernardo Silva City, ormai non ci sono più dubbi. Il portoghese fa tremare Guardiola con le sue dichiarazioni! La Juve alla finestra ci spera Le parole di Bernardo Silva hanno fatto tremare il mercato europeo. Il centrocampista lusitano, in una conferenza stampa che ha catturato l’attenzione di tutto il calcio internazionale, ha ufficialmente annunciato che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bernardo Silva City, il portoghese fa tremare Guardiola con le sue dichiarazioni: ormai sono sciolti tutti i dubbi sul suo futuro! La Juve alla finestra

Approfondisci con queste news

L’annuncio su Bernardo Silva alla Juventus a gennaio: ecco cosa succede I DETTAGLI https://bit.ly/3JUq0Ns - facebook.com Vai su Facebook

DA MILANO - Inter, Bernardo Silva è il primo nome per sostituire Mkhitaryan ift.tt/1oy895W Vai su X

Bernardo Silva apre all’addio: "Potrebbe essere la mia ultima stagione al City". Milan e Juve alla finestra - Il portoghese riflette sul suo futuro e ammette che il ciclo con Guardiola potrebbe essere arrivato al capolinea. Si legge su msn.com

Bernardo Silva annuncia l'addio al Manchester City: dove può andare e la posizione della Juve - Proprio così perché il fantasista portoghese è destinato a lasciare il Manchester City al termine ... Segnala ilbianconero.com

Bernardo Silva Juve: annuncio del portoghese sul futuro! Ormai non ci sono più dubbi, svelati i suoi piani in vista dell’estate - Bernardo Silva Juve: ormai non ci sono più dubbi, il portoghese ha fatto questo annuncio sul suo futuro. Segnala juventusnews24.com