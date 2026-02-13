Bergomi dice la sua | Pio Esposito a 20 anni ha la testa da uomo maturo Ecco quale giocatore sarebbe servito alla Juventus a gennaio

Bergomi dice la sua: «Pio Esposito a 20 anni ha la testa da uomo maturo. Ecco quale giocatore sarebbe servito alla Juventus a gennaio». L’ex difensore dell’Inter, ora opinionista e commentatore televisivo, ha espresso questa opinione in un collegamento telefonico subito dopo la partita di Serie A tra Inter e Lazio, sottolineando come il giovane attaccante biancoceleste abbia impressionato per personalità e maturità, caratteristiche rare per la sua età.

Bergomi parla così dopo la vittoria dell'Inter contro il Lecce: «L'energia che mancava l'ha data Pio Esposito. Ma a questa squadra serve questo…» Dopo la recente vittoria dell'Inter contro il Lecce, Bergomi sottolinea l'importanza di Pio Esposito nel portare energia alla squadra. Bergomi: "Esposito titolare al posto di Thuram? Ho parlato con Pio: ecco cosa pensa" Bergomi: Dimarco incredibile. Ecco la qualità decisiva di Chivu. Pio? Godiamocelo, ma ora… Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato della sfida con la Juve e del momento della squadra di Chivu Baresi tedoforo a San Siro per Milano Cortina 2026: «Tumore? Il peggio è passato. Di Bergomi ho saputo solo all'ultimo» La leggenda del Milan ha portato la torcia insieme a Beppe Bergomi, rivale e amico: «Una delle emozioni più belle della mia vita. Quando me lo hanno comunicato ho chiesto. Siete sicuri?»