Bergomi | Esposito titolare al posto di Thuram? Ho parlato con Pio | ecco cosa pensa

In questo articolo analizziamo le recenti dichiarazioni di Bergomi su Francesco Pio Esposito, che si sta affermando come un talento promettente dell’Inter. Bergomi ha condiviso il suo punto di vista in merito a un possibile ruolo di Esposito in sostituzione di Thuram, approfondendo le prospettive future del giovane calciatore e il suo percorso di crescita con il club nerazzurro.

Bergomi. La crescita di Francesco Pio Esposito continua a essere una delle note più liete della stagione dell’ Inter. Alle spalle della coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, il giovane attaccante nerazzurro sta trovando spazio, minuti e fiducia, dimostrando di poter essere molto più di una semplice alternativa. Prestazioni convincenti che non sono passate inosservate nemmeno all’estero. Nelle ultime settimane, infatti, si sono fatte sempre più insistenti le voci attorno al suo potenziale. I tifosi dei Gunners hanno manifestato apertamente apprezzamento per il talento italiano, alimentando indiscrezioni di mercato che inevitabilmente hanno acceso il dibattito sul futuro dell’attaccante cresciuto nel vivaio interista.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

