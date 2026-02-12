Sabatini commenta il ruolo di Dimarco e Lautaro nell’Inter. Il giornalista spiega che Chivu ha dato più fiducia all’italiano, mentre Lautaro resta molto legato a questa situazione. Si parla di come i due giocatori siano fondamentali per la squadra e di come vengono visti dal tecnico e dai tifosi.

Inter News 24 Sabatini su Dimarco e Lautaro. L’analisi del giornalista al podcast Cose Scomode sul trattamento dei due perni dell’Inter. Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto al podcast Cose Scomode per analizzare il momento dell’ Inter dopo la vittoria contro il Sassuolo. Sabatini ha parlato delle trasformazioni nella squadra, mettendo in evidenza il ruolo di Dimarco e la situazione di Lautaro Martínez, nonché la gestione di Cristian Chivu in un periodo di possibile cambiamento. DIMARCO E IL CAMBIAMENTO SOTTO CHIVU – «Per me su Dimarco c’è un fatto: secondo me da Chivu ha avuto la sensazione di essere un giocatore non solo part-time. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini su Dimarco e Lautaro: «Chivu ha dato convinzione all’italiano, ma l’argentino è legato a questa cosa»

Approfondimenti su Dimarco Lautaro

Il giornalista Sandro Sabatini ha espresso una critica nei confronti di Alessandro Bastoni, rivelando un aspetto che, a suo avviso, pochi hanno avuto il coraggio di affrontare.

Sandro Sabatini analizza l'Inter, esprimendo il suo punto di vista su alcuni dei protagonisti della squadra.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Dimarco Lautaro

Argomenti discussi: Da Generalista a Specialista Bandi: Il Percorso di Marco; Sabatini incorona un Rossonero: Operazione storica per il Milan, oggi è tra i migliori al mondo; Sabatini: All’Inter è girata bene contro il Sassuolo, il campionato non è finito; Sabatini: Conte accontentato da De Laurentiis in tutto, ma non rimarrà a Napoli.

Sabatini: Giocava 60 minuti, sembrava in smart working. Criscitiello: Il vero rimpianto è un altroNella puntata di Cose Scomode si è scatenato un dibattito tra Sandro Sabatini e Michele Criscitiello su un calciatore dell'Inter. areanapoli.it

Sabatini: Dimarco sembrava in smart-working, Chivu gli ha dato la sensazione che…Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto al podcast Cose Scomode, ha parlato così del momento dell'Inter dopo la vittoria col Sassuolo ... msn.com