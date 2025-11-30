Bergomi | Il Napoli è più forte dell’anno scorso
Beppe Bergomi negli studi di Sky Sport: «Il Napoli è più forte dello scorso anno e ti spiego perché. Perché nelle difficoltà Conte ha trovato le soluzioni e nelle soluzioni ha trovato giocatori diversi. Neres, Lang, McTominay può giocare dove vuole, Beukema che prima veniva dopo Juan Jesus e stasera ha giocato benissimo. Oggi il Napoli ne aveva fuori tanti. Il Napoli di oggi, coinvolgendo tutti, è più forte dell’anno scorso». Marchegiani: «Sono d’accordo. Conte ha più soluzioni. McTominay portato più dietro mi piace di più, Conte gli ha ridato l’anima da centrocampista, aiuta molto Lobotka che stasera ha giocato una partita straordinaria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Bergomi: "Napoli avanti per lo Scudetto e deve puntare anche a vincere la Champions" - Tra gli ospiti del Giffoni Film Festival in questi giorni c'è anche l'ex difensore e oggi commentatore televisivo Beppe Bergomi. Secondo tuttomercatoweb.com
Inter, Fabio Bergomi non ci sta: 'Ladrata del Napoli, rigore inesistente' - L'opinionista Fabio Bergomi ha scritto un messaggio sul proprio account X dai toni davvero accesi, nel quale accusa il Napoli di aver avuto diversi episodi a favore nella partita vinta contro l'Inter ... Da it.blastingnews.com
Bergomi: "Dal Napoli mi aspetto coraggio. Si accoppieranno coi centrocampisti del City?" - Il Napoli scenderà in campo per il suo debutto in Champions League nella casa del Manchester City. Da tuttomercatoweb.com