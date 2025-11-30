Bergomi | Il Napoli è più forte dell’anno scorso

Beppe Bergomi negli studi di Sky Sport: «Il Napoli è più forte dello scorso anno e ti spiego perché. Perché nelle difficoltà Conte ha trovato le soluzioni e nelle soluzioni ha trovato giocatori diversi. Neres, Lang, McTominay può giocare dove vuole, Beukema che prima veniva dopo Juan Jesus e stasera ha giocato benissimo. Oggi il Napoli ne aveva fuori tanti. Il Napoli di oggi, coinvolgendo tutti, è più forte dell’anno scorso». Marchegiani: «Sono d’accordo. Conte ha più soluzioni. McTominay portato più dietro mi piace di più, Conte gli ha ridato l’anima da centrocampista, aiuta molto Lobotka che stasera ha giocato una partita straordinaria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

