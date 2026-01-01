Benvenuto al mondo Muyaz | è lui il primo bambino nato ad Ancona nel 2026

Benvenuto a Muyaz, il primo bambino nato ad Ancona nel 2026. Nato alle 2:19 presso l'ospedale Salesi, è di nazionalità bengalese. Questa nascita segna l'inizio di un nuovo anno per la città, portando con sé la gioia e l’attesa di nuovi momenti di vita e speranza.

Si chiama Muyaz ed è di nazionalità bengalese il primo nato ad Ancona del 2026. La mamma lo ha infatti dato alla luce alle 2,19 al Salesi. Il bambino pesa 2 chili e 690 grammi. Congratulazioni a tutta la famiglia.

