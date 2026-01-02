Consegnata l’Impagliata alla famiglia di Diego | il primo bimbo nato a Faenza nel 2026
Questa mattina, a Faenza, il sindaco Massimo Isola ha consegnato alla famiglia di Diego, il primo bambino nato nel 2026 nel comune. L’incontro si è svolto presso l’Ospedale di Faenza, dove è stata consegnata la tradizionale Impagliata, simbolo di augurio e benvenuto per il nuovo anno. Un momento di riconoscimento per la prima nascita del 2026 in città, espressione di speranza e continuità.
Questa mattina, il sindaco di Faenza, Massimo Isola, si è recato presso l’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Faenza per incontrare la famiglia del primo bambino dell’anno, residente nel comune di Faenza, e per consegnare, a nome della città, la tradizionale Impagliata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: È Noah, un bimbo di Tocca da Casauria il primo nato nell'ospedale di Pescara nel 2026
Leggi anche: Si chiama Alessandro il primo bimbo nato in Sicilia nel 2026: ha visto la luce un minuto dopo la mezzanotte
Consegnata l’Impagliata alla famiglia di Diego, il primo bimbo nato a Faenza nel 2026 - Come da tradizione, questa mattina, il sindaco di Faenza Massimo Isola si è recato presso l’Unità Operativa Semplice di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Faenza per incontrare le famiglie del ... ravennanotizie.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.