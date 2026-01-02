Consegnata l’Impagliata alla famiglia di Diego | il primo bimbo nato a Faenza nel 2026

Questa mattina, a Faenza, il sindaco Massimo Isola ha consegnato alla famiglia di Diego, il primo bambino nato nel 2026 nel comune. L’incontro si è svolto presso l’Ospedale di Faenza, dove è stata consegnata la tradizionale Impagliata, simbolo di augurio e benvenuto per il nuovo anno. Un momento di riconoscimento per la prima nascita del 2026 in città, espressione di speranza e continuità.

