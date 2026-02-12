Benoit Richaud l’allenatore che cambia giacca e nazioni

Benoit Richaud cambia giacca e nazioni in un attimo. Mette quella francese, poi quella della Georgia, e subito dopo quella del Canada, tutto in pochi minuti. La sua giornata è un continuo spostarsi tra paesi e culture diverse, senza mai perdere la concentrazione. Un allenatore che si adatta in fretta, pronto a riassumere le sue responsabilità ovunque si trovi.

L’abito fa l’allenatore. E nel caso di Benoit Richaud, fa anche il giro del mondo. Una giacca per la Francia, una per la Georgia, una per il Canada. tutto in pochi minuti. Non è moda, è multitasking olimpico: aveva due atleti in pista consecutivi e ogni giacca raccontava una storia diversa. Richaud, 38 anni, allena 16 pattinatori di 13 nazioni diverse alle Olimpiadi invernali. Martedì sera, sette di loro gareggiavano nel programma corto maschile: seguire questa brigata multicolore ha significato cambiare giacca come un metronomo, correndo tra colori e stemmi come se fosse un cambio di scena in un musical.🔗 Leggi su Sportface.it

