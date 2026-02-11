Chi è Benoit Richaud l'allenatore onnipresente alle Olimpiadi costretto a cambiarsi ogni 15 minuti

Benoit Richaud, l’allenatore francese, si muove tra gli atleti con una costanza impressionante. Alle Olimpiadi di Milano Cortina, lavora senza sosta, cambiando spesso abiti e attrezzature ogni quindici minuti. È uno degli uomini più presenti e attivi in questa edizione, seguendo 16 atleti di 13 nazioni diverse.

Benoit Richaud alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è super impegnato. L'ex pattinatore e allenatore, segue ben 16 atleti di 13 Paesi diversi.

