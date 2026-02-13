Benessere dei polli da allevamento | l’Italia è messa malissimo Giganti del fast food sotto accusa

Giganti del fast food italiani sono finiti sotto accusa per le condizioni in cui allevano i polli destinati alle loro catene, con immagini che mostrano animali stipati in spazi ristretti e senza un adeguato benessere. Questa situazione mette in luce come, anche in un paese rinomato per la cucina, il rispetto degli animali negli allevamenti non sia una priorità. La denuncia arriva da associazioni animaliste che hanno filmato i polli, evidenziando pratiche che sembrano contraddire i principi di una filiera alimentare etica.

Vivere in un paese famoso per la buona cucina non garantisce automaticamente che gli ingredienti vengano scelti con etica. L'ultima edizione del rapporto "The Pecking Order" ha acceso i riflettori su una realtà amara: le grandi catene di ristorazione che operano in Italia sono tra le peggiori in Europa per quanto riguarda la tutela dei polli da carne. Nonostante un impercettibile passo avanti rispetto all'anno scorso, il nostro Paese occupa la penultima posizione della classifica, superando solo la Romania. Per capire la gravità della situazione, bisogna conoscere l' ECC. Si tratta di un protocollo internazionale che impone standard minimi per evitare sofferenze inutili agli animali.