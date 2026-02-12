Benessere dei polli l’Italia penultima in Europa

L’Italia si piazza quasi all’ultimo posto in Europa per il benessere dei polli, secondo l’ultimo report di The Pecking Order. I dati mostrano che le condizioni di vita degli uccelli nelle catene di fast food e ristoranti italiani sono molto lontane da quelle di altri Paesi europei. La situazione resta deludente e fa riflettere sulle pratiche di allevamento nel nostro paese.

Sono molto deludenti i dati contenuti nell’ultimo report di The Pecking Order, che ogni anno dal 2019 valuta i marchi di fast food e catene di ristorazione in base al loro impegno nel garantire standard più elevati ai polli lungo le loro catene di approvvigionamento. I criteri di valutazione rispecchiano le richieste dello European Chicken Commitment (Ecc), come ad esempio la riduzione delle densità di allevamento, l’utilizzo di razze a più lento accrescimento, la presenza di arricchimenti ambientali e l’uso di metodi di stordimento più rispettosi. L’edizione del 2025 è un progetto collaborativo di World Animal Protection, Humane Society International, Obraz ed Essere Animali e ha valutato 81 aziende in 7 Paesi europei: Danimarca, Francia, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Svezia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

In Italia, solo Ikea si impegna a migliorare le condizioni dei polli nella filiera alimentare.

L’Italia si colloca tra gli ultimi posti in Europa per tasso di laureati tra i giovani adulti, con solo il 31,6% di 25-34 anni in possesso di un titolo terziario nel 2024.

