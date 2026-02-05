Taste arriva alla Fortezza da Basso i provvedimenti di circolazione

Dal 7 al 9 febbraio, alla Fortezza da Basso di Firenze, si tiene Taste, il grande salone dedicato alla cultura contemporanea del cibo. Per l’occasione, sono stati adottati provvedimenti di circolazione e divieti di sosta per garantire la sicurezza di visitatori e espositori. La zona sarà chiusa al traffico in alcune aree e sono previste deviazioni lungo le strade circostanti. Chi si sposta in zona, si consiglia di pianificare in anticipo i percorsi alternativi.

Firenze, 5 febbraio 2026 – Dal 7 al 9 febbraio, alla Fortezza da Basso di Firenze arriva Taste, il salone di riferimento della cultura contemporanea del cibo giunto quest’anno alla 19esima edizione. Per consentire l’allestimento degli stand a partire da venerdì 6 febbraio saranno istituiti alcuni provvedimenti di circolazione che ricalcano, in misura ridotta, quelli disposti per le manifestazioni di Pitti Immagine legate alla moda (Uomo, Bimbo e Filati). In dettaglio il 6 febbraio (00-24) scatteranno divieti di sosta e transito in piazza Bambine e Bambini di Beslan e viale Strozzi (rampe di accesso-uscita); prevista l’istituzione della corsia pedociclabile nel controviale interno di viale Strozzi (dall’altezza del semaforo alla Porta Santa Maria Novella della Fortezza) con transito consentito solo ai mezzi interessati alla manifestazione, ai taxi e Ncc, oltre che agli autorizzati e mezzi di soccorso e di polizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Taste arriva alla Fortezza da Basso, i provvedimenti di circolazione Approfondimenti su Taste Firenze Alla Fortezza da Basso apre Pitti Bimbo 102, oltre 100 collezioni e buyer da tutto il mondo Alla Fortezza da Basso si apre Pitti Bimbo 102, l’appuntamento dedicato alle nuove tendenze dell’abbigliamento infantile. Pitti Uomo 109, al via alla Fortezza da Basso la vetrina della moda maschile \ VIDEO Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Taste Firenze Argomenti discussi: Firenze, alla Fortezza arriva Taste: i provvedimenti di circolazione per il salone del gusto; Taste arriva alla Fortezza da Basso: cambia la viabilità; Taste 2026 a Firenze: quando il mangiare bene diventa un manifesto culturale; Il cibo vero si racconta a Taste 2026. Alla Fortezza arriva Taste 2026: il 'True food' con 810 aziende e buyer internazionaliL’edizione 2025 di Taste è stata raggiunta da oltre 12.300 visitatori, di cui 8.483 buyer e oltre 600 giornalisti e operatori media. In crescita la dimensione internazionale della manifestazione: ... 055firenze.it Taste arriva alla Fortezza da Basso: cambia la viabilitàCon l’inizio di febbraio arriva Taste, il salone di riferimento della cultura contemporanea del cibo giunto quest’anno alla 19esima edizione. L’evento si svolgerà dal 7 al 9 febbraio alla Fortezza da ... nove.firenze.it Dal 7 al 9 febbraio la Ditta Silvio Meletti arriva al Pitti Taste di Firenze. Tre giorni dedicati all’incontro, al racconto e alla scoperta dei nostri prodotti. Fortezza da Basso Padiglione Cavaniglia – Stand Z/20 Un’occasione per conoscerci da vicino, assaggiare e c facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.