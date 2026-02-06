Viaggio nel ’cibo vero’ Sapori e profumi alla Fortezza da Basso

Questa mattina alla Fortezza da Basso si è aperta la rassegna dedicata al “cibo vero”. Cuochi, produttori e visitatori si sono incontrati per scoprire i sapori autentici e i profumi delle materie prime di qualità. Un’occasione per assaggiare e conoscere da vicino prodotti genuini, lontani dalle imitazioni e dai processi industriali. La manifestazione continua tutto il giorno, con degustazioni e dimostrazioni dal vivo.

di Olga Mugnaini Un viaggio attraverso il ' cibo vero ', l'autenticità e la concretezza delle materie prime e dei prodotti. Si intitola infatti 'True food' la 19ª edizione di Taste, il salone food di Pitti Immagine da domani a lunedì alla Fortezza da Basso. Le 810 aziende presenti offriranno una fotografia aggiornata e approfondita della produzione e della cultura enogastronomica, tra tradizione e modernità. "Cibo vero – true food, come recita il tema di questa edizione - è ciò che i nostri buyer cercano e trovano a Taste, che si focalizza non solo sul prodotto, ma anche sulle persone e sui territori", afferma Raffaello Napoleone, ad di Pitti Immagine.

