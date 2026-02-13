Bee Gees | in arrivo il box You Should Be Dancing

Universal Music Entertainment ha annunciato l’arrivo di un nuovo cofanetto dedicato ai Bee Gees, intitolato “You Should Be Dancing”. La raccolta, in edizione limitata, raccoglie i più grandi successi della band e sarà disponibile nei negozi a partire dalla prossima settimana. I fan potranno ascoltare anche brani inediti e versioni rimasterizzate, per rivivere l’atmosfera degli anni ’70 e ’80. La decisione di pubblicare questo box arriva in un momento di grande interesse per il gruppo, che continua a essere molto amato anche dopo tanti anni.

MILANO – Universal Music Entertainment annuncia l'uscita di un nuovo cofanetto in edizione limitata dedicato ai Bee Gees. Disponibile dal 27 febbraio, "You Should Be Dancing" è un box composto da quattro dischi che raccoglie rare versioni originali in 12 pollici di alcuni dei brani più iconici di Barry, Robin e Maurice Gibb, insieme a versioni estese inedite di altri cinque classici firmati dai fratelli Gibb. Il cofanetto include anche "Decadance", hit disco degli anni Novanta, e segna l'atteso debutto su supporto fisico del remix virale di SG Lewis di "More Than A Woman". Il box è già preordinabile sullo store ufficiale di Universal Music Italia.