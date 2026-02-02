La febbre del sabato sera al Politeama Genovese il celebre musical con le hit dei Bee Gees

Questa sera il Politeama Genovese apre le porte al musical “La febbre del sabato sera”. Lo spettacolo, con le hit dei Bee Gees, sarà in scena da giovedì 5 a sabato 7 febbraio. La sala si riempirà di musica e balli, portando sul palco l’atmosfera di quegli anni con grande energia.

Il palco del Politeama Genovese ospita “La febbre del sabato sera - Il musical”, da giovedì 5 a sabato 7 febbraio. Lo spettacolo, prodotto da Compagnia della Rancia su licenza di Broadway Licensing, è diretto da Mauro Simone ed è ispirato al film ParamountRSO del 1977 e alla storia di Nik Cohn, che esplorava le nuove tendenze della vita notturna e della scena disco. Sul palcoscenico, 21 performer danno vita alle leggendarie hit dei Bee Gees, da Stayin’ Alive e Night Fever a You should be dancing e How Deep Is Your Love, successi planetari della disco music ma, al tempo stesso, simboli della cultura degli anni Settanta, inni di libertà, coraggio e lotta contro l’emarginazione.🔗 Leggi su Genovatoday.it

