Preparatevi a scaldare la pista da ballo: il mito della disco music e degli anni Settanta sta per sbarcare al Teatro Alfieri di Torino. Dal 22 al 25 gennaio 2026, la Compagnia della Rancia porterà in scena il musical "La febbre del sabato sera", con la regia di Mauro Simone, promettendo di far. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - "La febbre del sabato sera" a Torino: il musical iconico porta i Bee Gees al Teatro Alfieri

Leggi anche: La Febbre del Sabato Sera a Torino: il musical iconico porta i Bee Gees al Teatro Alfieri

Leggi anche: La Febbre del Sabato Sera . Il più mitico dei musical fa tappa al teatro dell’Aquila

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Da Grease a Titanic: le colonne sonore leggendarie accendono il Capodanno di Torino; Back to the 2026 in scena al Teatro Cardinal Massaia; La Febbre del Sabato Sera il musical arriva a Bergamo.

Alla ChorusLife Arena in scena “La febbre del sabato sera – Il musical” - Venerdì 9 e sabato 10 gennaio alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, la Compagnia della Rancia porterà in scena “ La febbre del sabato sera – Il musical ”, basato sul film Paramount/RSO e sulla sto ... bergamonews.it