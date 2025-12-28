La febbre del sabato sera a Torino | il musical iconico porta i Bee Gees al Teatro Alfieri
Preparatevi a scaldare la pista da ballo: il mito della disco music e degli anni Settanta sta per sbarcare al Teatro Alfieri di Torino. Dal 22 al 25 gennaio 2026, la Compagnia della Rancia porterà in scena il musical "La febbre del sabato sera", con la regia di Mauro Simone, promettendo di far. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: La Febbre del Sabato Sera a Torino: il musical iconico porta i Bee Gees al Teatro Alfieri
Leggi anche: La Febbre del Sabato Sera . Il più mitico dei musical fa tappa al teatro dell’Aquila
Da Grease a Titanic: le colonne sonore leggendarie accendono il Capodanno di Torino; Back to the 2026 in scena al Teatro Cardinal Massaia; La Febbre del Sabato Sera il musical arriva a Bergamo.
Alla ChorusLife Arena in scena “La febbre del sabato sera – Il musical” - Venerdì 9 e sabato 10 gennaio alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, la Compagnia della Rancia porterà in scena “ La febbre del sabato sera – Il musical ”, basato sul film Paramount/RSO e sulla sto ... bergamonews.it
La febbre del sabato sera. Al Politeama il musical che fa ballare nei ricordi - Il 3 e 4 gennaio con la Compagnia della Rancia uno spettacolo da non perdere. msn.com
Da Tolentino "La febbre del sabato sera" contagia i palcoscenici italiani - Torna in scena Tony Manero, protagonista del film cult “La febbre del sabato sera” del 1977 con la colonna sonora dei Bee Gees. rainews.it
In pista Tony Manero ed è ancora “La febbre del sabato sera” - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.