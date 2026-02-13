beccato a rubare dal proprietario i carabinieri arrestano un 26enne

Beccato a rubare dal proprietario mentre tentava di scassinare la porta, un 26enne di origine albanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Roma.

È finito in manette un 26enne di origine albanese, già noto alle forze dell’ordine, bloccato dal proprietario di un’abitazione mentre cercava di mettere a segno un colpo. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di furto, rapina impropria e lesioni personali. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi in un paese della Vallata. Tutto è iniziato quando la centrale operativa dei militari dell’Arma ha ricevuto la chiamata di un cittadino che, rientrando nella propria abitazione, si è trovato di fronte a due individui con passamontagna nero intenti ad asportare oggetti dall’interno dell’immobile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

