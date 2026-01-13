Sorrento | urla e strattona la compagna Carabinieri arrestano 26enne Decisivo l’intervento dei cittadini

A Sorrento, un giovane di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di scappare e aver aggredito passanti durante l’intervento. L’uomo aveva precedentemente avuto un episodio di violenza nei confronti della compagna, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’intervento tempestivo dei cittadini è stato fondamentale per bloccare il soggetto e garantire la sicurezza pubblica.

Fugge alla vista dei carabinieri e aggredisce passanti durante l'arresto: 26enne bloccato a Sorrento. Questa notte a Sorrento, i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 26enne di Meta. I carabinieri stanno percorrendo Piazza Angelina Lauro, quando notano l'uomo verosimilmente ubriaco. Il 26enne urla e strattona con forza la propria compagna che di anni ne ha 18. L'uomo vede i militari e fugge a piedi, ma viene poi raggiunto. Ne nasce una dura colluttazione con alcuni passanti che hanno aiutato i carabinieri a bloccare l'uomo che è stato arrestato.

