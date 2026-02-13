Beats Of Pompeii 2026 Tropico sold out e annuncia la seconda data

Il concerto di Tropico, previsto per il 16 luglio nell’Anfiteatro di Pompei, ha registrato il sold out in poche ore. La forte richiesta ha portato alla conferma di una seconda data, dimostrando il grande entusiasmo dei fan. La band ha annunciato che si esibirà anche il 17 luglio, offrendo un’altra occasione per ascoltare dal vivo il loro sound energico.

