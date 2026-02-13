Beatrice morta a due anni indagato anche il compagno della mamma La casa sotto sequestro | Erano insieme

Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera, è morta per cause ancora da chiarire, e ora anche il compagno della madre è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio preterintenzionale. La casa della famiglia, in cui si sospetta siano avvenuti i maltrattamenti, è stata posta sotto sequestro, e fonti investigative riferiscono che i rilievi hanno evidenziato tracce di violenza che avrebbero coinvolto anche la madre.

Dopo la morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni morta a Bordighera, diventano due gli indagati con l'accusa di omicidio preterintenzionale: la Procura di Imperia, dopo la mamma Manuela Aiello, ha infatti iscritto nel registro degli indagati anche il suo compagno. La sua abitazione, dove la donna dice di aver trascorso la notte assieme alle figlie prima del decesso della bambina, è stata posta sotto sequestro. Indagato anche il compagno La conferma arriva dalla procura di Imperia. L'uomo, 42 anni, sarebbe accusato di omicidio preterintenzionale, lo stesso reato imputato alla 43enne che si trova in carcere da lunedì sera. Dopo aver trovato la piccola Beatrice senza vita nella loro casa, il giudice ha convalidato l'arresto della madre, Manuela A. Resterà in carcere Manuela A., 43 anni, mamma di Beatrice, la bambina di due anni trovata morta lunedì scorso nella sua abitazione a Bordighera, in provincia di Imperia. La donna, accusata di omicidio preterintenzionale, è comparsa, oggi, in videoconferenza dalla sezione femminile del carcere genovese di Pontedecimo dove è reclusa.