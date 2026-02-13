Beatrice Schiros torna a teatro e si racconta tra cadute e risalite

Sabato 14 febbraio, sul palco del teatro Dolcini di Mercato Saraceno, Beatrice Schiros torna a teatro con lo spettacolo

Sabato 14 febbraio, sul palco del teatro Dolcini di Mercato Saraceno arriva Beatrice Schiros con "Metaforicamente Schiros”. Lo spettacolo, presentato come un flusso vitale che attraversa episodi, personaggi e pensieri, toccando con delicatezza e ironia tutti i grandi temi dell’umano è un racconto personale e allo stesso tempo universale, nel quale ciascuno può ritrovare frammenti di sé: relazioni improbabili, perdite importanti, cadute, risalite e il legame complesso e misterioso con i genitori, a cui tanto dobbiamo, nel bene come nel male. I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it o in biglietteria dalle ore 20.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su beatrice schiros

Beatrice Schiros torna a teatro dopo due anni di assenza, periodo in cui si è dedicata principalmente a cinema e televisione.

Ultime notizie su beatrice schiros

