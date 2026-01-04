Beatrice Schiros ritorno al teatro | vita e pensieri diventano spettacolo

Beatrice Schiros torna a teatro dopo due anni di assenza, periodo in cui si è dedicata principalmente a cinema e televisione. Ora, con una nuova energia, porta sul palco i suoi pensieri e le sue esperienze, offrendo al pubblico uno sguardo autentico sulla sua crescita artistica. Un ritorno che segna un momento importante nella sua carriera, segnando il passaggio da un settore all’altro con naturalezza e maturità.

Milano – Due anni di assenz a. Mica pochi. Due stagioni a concentrarsi su altro: cinema, tv, i fatti suoi. Ma poi, all'improvviso, ecco il ritorno: al teatro, a Itaca. Per scoprire che il palcoscenico era pronto a riabbracciarla con il consueto amore. D'altronde sono trent'anni che Beatrice Schiros è considerata una delle migliori attrici in circolazione. Quasi scontata quindi la curiosità che ha subito creato "Metaforicamente Schiros", dal 7 all'11 gennaio di nuovo a Milano, questa volta ospite dell'Elfo Puccini. In Sala Fassbinder. Bella sfida per un monologo. Prodotto da Atir e scritto insieme a Gabriele Scotti.

