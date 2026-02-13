Beatrice morta a due anni indagato anche il compagno della mamma | Le bambine erano con lui Sequestrata la casa

Beatrice, la bambina di due anni trovata morta a Bordighera, è al centro di un nuovo sviluppo nelle indagini: anche il compagno della madre è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio preterintenzionale. La Procura di Imperia ha deciso di approfondire il ruolo dell’uomo, che secondo le prime ricostruzioni era con le bambine nel momento in cui si sono verificati i fatti, e ha sequestrato la casa della famiglia per ulteriori accertamenti.

Dopo la morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni morta a Bordighera, diventano due gli indagati con l'accusa di omicidio preterintenzionale: la Procura di Imperia, dopo la mamma Manuela Aiello, ha infatti iscritto nel registro degli indagati anche il suo compagno. La sua abitazione, dove la donna dice di aver trascorso la notte assieme alle figlie prima del decesso della bambina, è stata posta sotto sequestro. Indagato anche il compagno La procura ha deciso di indagare l'uomo, 42 anni, alla luce delle dichiarazioni rese dalla donna giovedì nell'interrogatorio di convalida dell'arresto, quando ha detto che le tre bambine (anche altre due figlie di 10 e 9 anni) sono rimaste la mattina di domenica 8 febbraio in casa con lui, mentre lei si era recata a Bordighera per sbrigare alcune faccende in campagna e a fare la spesa. 🔗 Leggi su Leggo.it

