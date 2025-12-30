Chi era Luna Falchi la 26enne trovata morta in casa dalla mamma a Siena | appartamento sotto sequestro

Luna Falchi, 26 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione a Siena. La polizia ha sequestrato l’appartamento e ha disposto un’autopsia per determinare le cause del decesso. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, mentre le autorità procedono con le indagini per fare luce sulle circostanze di questa tragedia.

