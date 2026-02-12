Beatrice morta a due anni | convalidato l' arresto della mamma Cosa è davvero successo nella casa

Dopo aver trovato la piccola Beatrice senza vita nella loro casa, il giudice ha convalidato l’arresto della madre, Manuela A. La donna è accusata di aver provocato la morte della figlioletta di due anni. Ora si attende di capire cosa sia realmente successo in quella casa, mentre si susseguono le indagini e le testimonianze.

Il giudice per le indagini preliminari di Imperia ha deciso che Manuela A., la donna accusata dell'omicidio preterintenzionale della figlioletta Beatrice di due anni, resti in carcere: la piccola è stata trovata morta in casa a Bordighera due giorni fa. Il gip del tribunale di Imperia non ha convalidato l'arresto nei confronti di Manuela Aiello, 43 anni, la donna accusata di avere ucciso la figlia di 2 anni, Beatrice, nella villetta in cui abitavano a Bordighera, in provincia di Imperia. Aiello, su decisione del giudice, resta comunque in carcere, per pericolo di inquinamento delle prove. È stata posta sotto sequestro, dalla procura di Imperia, la villetta in cui lunedì mattina è morta Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita nell'abitazione in cui viveva con la madre a Bordighera. La procura ha iscritto nel registro degli indagati la madre.

