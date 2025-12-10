La cucina italiana è patrimonio Unesco | Favorisce l' inclusione sociale e promuove il benessere Meloni | Un primato che ci rende orgogliosi
La cucina italiana, riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO, si distingue come la prima a essere ammessa nella sua totalità. Questo prestigioso riconoscimento valorizza il ruolo sociale e culturale della gastronomia italiana, evidenziandone l'importanza nel promuovere l'inclusione e il benessere. Un traguardo che rende orgogliosa l'intera nazione.
Cucina italiana, primo sì. Patrimonio immateriale dell’Umanità: il dossier è promosso anche grazie ad Artusi
Fondo promozione cucina italiana all’estero: stanziati 950 mila euro per il Made in Italy
Cucina Italiana patrimonio Unesco, in campo anche Al Bano e Mogol
? Mancano poche ore al verdetto che dovrebbe decretare la #cucinaitaliana Patrimonio immateriale dell'Unesco. Ci colleghiamo con l'India, dove c'è #MaddalenaFossati, direttrice de "La cucina italiana" e presidente del Comitato Promotore per la candidatu Vai su X
? 10 dicembre: un giorno decisivo per la cucina italiana! Domani sapremo finalmente se la nostra cucina italiana entrerà ufficialmente nel Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO. Una candidatura speciale, perché non celebra un singolo piatto Vai su Facebook
La cucina italiana entra nel patrimonio culturale dell'umanità dell’UNESCO - L'ingresso della cucina italiana nella lista del Patrimonio Immateriale Unesco riconosce al nostro Paese l'operato delle imprese agro- Lo riporta huffingtonpost.it
Unesco, la cucina italiana è ufficialmente Patrimonio culturale immateriale ildifforme.it
