Chi sono i giovani feriti nell' agguato del rione Sanità

Un giovane di 19 anni è rimasto ferito gravemente durante un agguato nel rione Sanità, a Napoli. L'episodio si è verificato intorno alle 2 di questa notte, mentre la vittima camminava in vico Lammatari. Le condizioni di salute sono critiche e si trova in imminente pericolo di vita. Le autorità stanno indagando sulle cause di questo episodio di violenza, che ha scosso la comunità locale.

È in imminente pericolo di vita il 19enne ferito a colpi di pistola intorno alle 2 di stanotte mentre camminava per vico Lammatari, alla Sanità. Il proiettile lo ha centrato al torace. Trasportato al Vecchio Pellegrini, i sanitari disperano di salvarlo. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile al comando di Giovanni Leuci. In base a quanto riferito da M.A., i due stavano percorrendo il vicolo quando sono stati affiancati da due persone in moto che avrebbero fatto fuoco.

Nella notte nel rione Sanità di Napoli si è verificato un episodio di sparatoria, con due persone ferite. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto. Uno dei feriti, un uomo di 29 anni, ha riportato ferite a un braccio, mentre un ragazzo di 19 anni è stato colpito al torace ed è attualmente in rianimazione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Sparatoria nel Rione Sanità dove due giovani sono stati feriti da colpi d' arma da fuoco. La raffica di colpi esplosi probabilmente da centauri a bordo di uno scooter, come risulterebbe dai primi accertamenti della polizia di Stato, ha centrato al torace un 29enne

