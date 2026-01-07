Monteoliveto Riflessi d’arte | visita teatralizzata di NarteA a Sant’Anna dei Lombardi
Il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli ospita, sabato 10 gennaio alle 20.00, una visita teatralizzata di NarteA intitolata “Monteoliveto. Riflessi d’arte”. L’evento permette di scoprire, attraverso un percorso guidato e interpretato, le bellezze storiche e artistiche di uno dei siti più significativi della città, offrendo un’occasione di approfondimento culturale in un ambiente ricco di storia e arte.
Sabato 10 gennaio, a partire dalle ore 20.00, il Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi, in Piazza Monteoliveto 4 a Napoli, apre le sue porte alla nuova visita guidata teatralizzata di NarteA: "Monteoliveto. Riflessi d'arte". L'evento, condotto dalla guida Matteo Borriello e animato.
Naviganti buona domenica, Vi diamo altri piccoli dettagli della nostra nuova avventura. Sabato 10 gennaio, ore 18.30, prende vita la nostra nuova visita guidata teatralizzata: “Monteoliveto. Riflessi d’arte” Guidati da Matteo Borriello e accompagnati dagli atto - facebook.com facebook
