Monteoliveto Riflessi d’arte | visita teatralizzata di NarteA a Sant’Anna dei Lombardi

Da napolitoday.it 7 gen 2026

Il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli ospita, sabato 10 gennaio alle 20.00, una visita teatralizzata di NarteA intitolata “Monteoliveto. Riflessi d’arte”. L’evento permette di scoprire, attraverso un percorso guidato e interpretato, le bellezze storiche e artistiche di uno dei siti più significativi della città, offrendo un’occasione di approfondimento culturale in un ambiente ricco di storia e arte.

Sabato 10 gennaio, a partire dalle ore 20.00, il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, in Piazza Monteoliveto 4 a Napoli, apre le sue porte alla nuova visita guidata teatralizzata di NarteA: “Monteoliveto. Riflessi d’arte”. L’evento, condotto dalla guida Matteo Borriello e animato. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

