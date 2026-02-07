Rinnovo Yildiz il comunicato ufficiale della Juventus | accordo presentato in conferenza stampa! La firma le parole e cosa è successo allo Stadium – FOTO

La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Yildiz, il giovane talento classe 2005. La firma è arrivata oggi, durante una conferenza stampa allo Stadium, con il giocatore che ha sottolineato la sua soddisfazione per questo nuovo capitolo. Il contratto lo legherà ai bianconeri fino al 2030.

di Marco Baridon Rinnovo Yildiz e la Juventus continua: il numero 10 classe 2005 ha firmato l’accordo che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2030. Il vero botto di mercato della Juventus esplode a sessione conclusa, confermando la volontà ferrea della società di porre basi solidissime per il ciclo che verrà. Non si tratta di un nuovo acquisto, ma di una mossa strategica che blinda il gioiello più prezioso della corona bianconera: Kenan Yildiz. Attraverso un comunicato ufficiale, il club ha annunciato il prolungamento del contratto del talento turco classe 2005 fino al 30 giugno 2030. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Yildiz, il giovane talento classe 2005.

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030.

Con il rinnovo di Yildiz, nella top 10 stipendi ci sono 3 Juventus 3 Inter 2 Napoli 1 Milan 1 Roma Top10 1. Vlahovic 12m€ 2. DeBruyne 10.5m€ 3. Leao 10 4. Lautaro 9 5. Dybala 9 6. Yildiz 7.2 7. Barella 6.5 8. M. Thuram 6 9. Lukaku 6 10. David 6 (Leao compre x.com