Gnabry Juve fine del sogno di mercato | il tedesco ha rinnovato con il Bayern Monaco Tutti i dettagli e il comunicato ufficiale

La Juventus aveva sperato di portare Serge Gnabry in maglia bianconera, ma questa volta il sogno si interrompe. Il calciatore ha deciso di rinnovare il contratto con il Bayern Monaco, chiudendo così ogni possibilità di trasferimento. La società tedesca ha reso noto ufficialmente il rinnovo, mettendo fine alle voci di mercato.

La Juve osserva le dinamiche del calcio internazionale e deve registrare una mossa ufficiale che toglie definitivamente dal mercato dei parametri zero uno dei profili più interessanti in circolazione, accostato anche ai bianconeri in passato. Serge Gnabry ha infatti firmato un nuovo contratto con il Bayern Monaco valido fino al 30 giugno 2028. Il precedente accordo del giocatore sarebbe scaduto la prossima estate, scenario che aveva acceso i riflettori di diverse big europee, ma il club bavarese ha agito con decisione per blindare il suo campione.

