Questa sera si gioca una partita importante tra Guidonia e Bucchi, che invita la squadra a non gestire e a scendere in campo con tutta la determinazione possibile. Nessuna pressione, solo 90 minuti per dare tutto e rispondere alle sfide sul campo, mentre Ravenna e Ascoli si preparano a scendere in campo contemporaneamente. La tensione si fa sentire, e tutto può cambiare in un attimo in questo finale di campionato.

di Luca Amorosi Ravenna e Ascoli scendono tutte in campo questa sera e allo stesso orario. Niente condizionamenti di sorta, dunque, ma novanta minuti da vivere sull’altalena, in base agli eventuali cambiamenti di punteggio nei campi di Guidonia Montecelio, Perugia e Ascoli, dove il Picchio ospita il Livorno. Gli amaranto, comunque, pensano solo alla gara contro i laziali, che all’andata riuscirono a espugnare fortunosamente il Comunale dopo che l’ aveva vinto le prime quattro partite di campionato, proprio come accaduto in questo inizio del girone di ritorno. Bucchi vuole evitare che la storia si ripeta e chiede ai suoi un’altra prova di sostanza, concreta e di qualità, in un campo ostico, un sintetico dove il Cavallino non ha mai trottato nella sua storia, e contro una formazione in crisi di risultati ma che il tecnico ha definito "combattiva e fastidiosa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Bucchi suona la carica col Guidonia: "Non è certo il momento di gestire"

