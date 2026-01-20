Luciano Spalletti, intervistato da Sky prima della partita Juventus-Benfica, ha commentato le sfide contro le squadre di Mourinho, sottolineando le difficoltà che si possono incontrare. Ha evidenziato l’importanza di prepararsi con attenzione e di adottare una strategia mirata per affrontare al meglio la sfida. Le sue parole offrono uno sguardo sulle considerazioni tecniche e tattiche in vista dell’incontro.

Spalletti ai microfoni di Sky ha parlato di Juve Benfica analizzando nei dettagli le difficoltà che possono esserci contro i portoghese. Subito dopo la conferenza stampa, Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro il Benfica ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Cosa ha detto il tecnico della Juve. BASTA UN PUNTO PER I PLAY OFF – « C’è da chiedere disponibilità agli avversari che non la danno (ride ndr). Vedo dura la partita. Penso che venga fuori una partita bella e con il calcio portoghese si ha sempre un confronto un po’ particolare perché loro riescono a ribaltare il campo in maniera improvvisa ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky prima di Juve Benfica: «Giocare contro le squadre di Mourinho non è facile. Bisognerà fare una cosa»

