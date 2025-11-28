Totti svela su Spalletti | Voglio capire come sono andate davvero le cose Lui alla Juventus? Non me l’aspettavo ma può fare molto bene

Totti, leggenda della Roma, ha parlato così di Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus. Queste le sue dichiarazioni. Intervenuto nel programma Legends on the Road di DAZN, Francesco Totti si è espresso così su Luciano Spalletti – nuovo tecnico della Juventus. Ecco cosa ha detto. DYBALA PERCORSO ALLA TOTTI – « No, perché non ha le caratteristiche per farlo. Per me può giocare un po' più esterno, con le due mezze punte. Diciamo che siamo due giocatori completamente diversi». RAPPORTO CON SPALLETTI – « Col tempo ci siamo avvicinati tramite alcuni suoi amici. Non ho potuto dire di no allo spot, è stata una scelta voluta e sentita.

