Basta cali di tensione! Questo Arezzo ci fa soffrire! I tifosi sono rimasti in piedi già dopo due minuti di gioco, quando il gol di Rossi ha portato avanti la squadra, ma poi il solito passo indietro ha lasciato spazio a un secondo tempo sofferto, con il Carpi che ha colpito un palo e ha messo in crisi gli azzurri fino al fischio finale.

Che barba quest’Arezzo!! L’ Arezzo ancora una volta ci fa venire il mal di testa. Dopo 25 minuti contro la Pianese, ieri sera dopo appena 2 minuti. segniamo e poi ci mettiamo a guardare giocare gli altri! Ma che si pensa, che basti così? Anche il Carpi ha colpito un legno, proprio come la Pianese: palo pieno! E noi lì a soffrire fino alla fine. Va bene vincere, ma non può bastare solo il risultato. Il problema è sempre quello: gli altri arrivano prima di noi sulle seconde palle. Troppo molli, troppo attendisti dopo aver trovato il gol. Si è visto un Emiliano vivace – anche perché in tribuna c’erano sorella e nipoti – ma soprattutto c’erano le nostre “anime del Purgatorio”: i tifosi amaranto, relegati in alto, nel curvone lontano del vecchio velodromo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Basta cali di tensione! Questo Arezzo ci fa soffrire!

