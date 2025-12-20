Baroni | Basta cali di tensione Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino
Il tecnico dei granata affronterà Grosso per la quarta volta in carriera “Dobbiamo giocare senza avere cali di tensione, quelli che ci hanno a volte penalizzato in maniera anche incredibile. Dobbiamo giocare dal primo all’ultimo minuto con presenza, energia, attenzione e dedizione”. Così Marco Baroni alla vigilia della sfida col Sassuolo valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Le parole di Baroni alla vigilia di Sassuolo-Torino (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’allenatore del Torino sfiderà Fabio Grosso per la quarta volta in carriera: nei tre precedenti incontri, avvenuti tutti nel campionato di Serie B, una vittoria per parte e un pareggio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
