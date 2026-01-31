La famiglia del ladro sfida Roggero | Il clamore mediatico ci fa soffrire

La famiglia di un ladro ha deciso di reagire al clamore mediatico, affermando che le accuse e il rumore stanno causando loro grande sofferenza. Intanto, il gioielliere che era stato minacciato in negozio dovrà versare solo 780 euro come provvisionale alle parti civili, una somma che non sembra soddisfare pienamente le parti coinvolte.

Solo di provvisionali, il gioielliere minacciato in negozio dovrà corrispondere alle parti civili 780.000 euro. Le motivazioni (legali) dei parenti di un rapinatore ucciso: «Si è accanito. La visibilità amplifica il dolore». «Nel caso di specie la sofferenza delle parti civili è particolarmente intensa, in quanto le immagini della morte del loro congiunto sono state riprese dalle telecamere e danno atto di un omicidio volontario caratterizzato da particolare violenza, rappresentata anche da ripetuti calci al volto della vittima accasciata a terra e già colpita mortalmente al cuore, sofferenza ulteriormente ampliata dalla risonanza mediatica che ha avuto la vicenda». 🔗 Leggi su Laverita.info

