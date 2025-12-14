Basket serie C | la Despar 4 Torri a Piacenza ci prova ma non basta

La Despar 4 Torri affronta una difficile trasferta a Piacenza nel campionato di serie C di basket. Nonostante gli sforzi, la squadra conclude la partita con una sconfitta, dimostrando impegno contro una delle pretendenti più forti del torneo. Un match che evidenzia la tenacia e il livello competitivo della formazione, che si confronta con una delle migliori squadre del campionato.

© Ferraratoday.it - Basket, serie C: la Despar 4 Torri a Piacenza ci prova ma non basta Più di così sarebbe stato difficile fare. La Despar 4 Torri esce dal pala San Lazzaro di Piacenza sì con una sconfitta, ma con la consapevolezza di aver fatto di tutto contro una delle corazzate di questo campionato, che si conferma meritatamente ai vertici della classifica.Iscriviti al canale. Ferraratoday.it Basket serie C. Despar in casa con Ozzano, Argenta col Cvd - Ritorna al Pala Aeffe per l’ottava giornata di Serie C la Despar di coach Dalpozzo, dopo il deludente doppio giro in trasferta tra Casalecchio e Modena, che non ha fruttato punti ai granata per sblocc ... sport.quotidiano.net

