Basket divisione regionale 2 | quinta di fila la Despar sbanca il campo dell’Antares Copparo

La Despar 4 Torri di coach d’Angelo continua a vincere. Per la quinta volta di fila, la squadra conquista un risultato positivo in trasferta, questa volta sul campo dell’Antares Copparo. La partita si è conclusa 56-62, con i lombardi che si sono presi i due punti e hanno sorpassato in classifica gli avversari. La squadra si mostra in grande forma e ora guarda avanti con fiducia.

Inizia con la quinta vittoria in fila il girone di ritorno della Despar 4 Torri di coach d’Angelo, in stato di grazia in trasferta, che sbanca anche il complicato parquet di Copparo per 56-62, sopravanzando proprio l’Antares in classifica. I granata approcciano a marce alte la gara, tuttavia i padroni di casa non si fanno sorprendere e il primo quarto termina in equilibrio, con la 4 Torri avanti sul 16-17. Il break di Copparo arriva nel secondo periodo di gioco per il 38-30 dell’intervallo, e il parziale prosegue nella ripresa, quando l’Antares tocca il massimo vantaggio sul +11. La Despar non si scompone, e grazie ai punti di Pevere e Malfatto non solo resta in gara, ma la ribalta: gli ultimi minuti sono molto tirati, con basse percentuali, tanta fisicità e molti falli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, divisione regionale 2: quinta di fila la Despar sbanca il campo dell’Antares Copparo Approfondimenti su Despar 4Torri Divisione regionale 3. Exploit Despar, che sbanca Galliera Una partita combattuta fino all’ultimo secondo tra Galliera e Despar. Basket, divisione regionale 3. Terzo exploit consecutivo per la Despar 4 Torri La Despar 4 Torri continua a vincere in modo convincente. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Despar 4Torri Argomenti discussi: Divisione Regionale 2, al Sud vincono Azzurra Oristano e Serramanna - L'Unione Sarda.it; Basket, Divisione Regionale 2: Padernese e Roncadelle vincono nei derby; I risultati della 16a giornata del campionato di Divisione Regionale 2; Basket nella Divisione regionale 2. La Pontremolese cerca continuità. Imperativo battere il Chiesina. BASKET DIVISIONE REGIONALE 2 / Savigliano da batticuore: vittoria su Nichelino dopo due overtimeLa Gerbaldo trionfa 76-72 al PalaFerrua in un finale mozzafiato: Eula glaciale ai liberi, Giraudo decisivo con una tripla e la corsa al secondo posto resta apertissima ... targatocn.it Divisione Regionale 2, al Sud vincono Azzurra Oristano e SerramannaTurno interlocutorio nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud rimane invariata la distanza tra le prime due, al Nord è tempo di recuperi. unionesarda.it PRIMERA, DOPPIA OCCASIONE: ARRIVA COPPARO, POI SUBITO 4 TORRI Doppio turno casalingo per i rossoblù, che affrontano @ad_antaresbasket_copparo_1981 in un inedito martedì sera. Dopo la brutta sconfitta di Cento, a Molinella arriva Copparo. E - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.