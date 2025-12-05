Serie A profumo di grande sfida tra Reggio BiC e Wheelchair Basket Vicenza

Clima da grande partita a Reggio Calabria. La Reggio BiC si prepara a tornare sul parquet del PalaCalafiore per un appuntamento che vale molto più di tre punti: sabato 6 dicembre, con palla a due alle ore 16, gli amaranto affronteranno la Wheelchair Basket Vicenza in una gara che ha già il sapore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tvrs. . A Profumo di Derby con Maurizio Simonato ex calciatore della Sambenedettese ? #tvrs #profumodiderby #calciomarche #Sambenedettese #sanbenedettodeltronto #seriec - facebook.com Vai su Facebook

Raccontare i giovani e la vita: una grande sfida per le serie tv - Il successo di pubblico della serie L’amica geniale conferma la vitalità e la grande trasformazione che stanno vivendo in questi anni le serie televisive. Come scrive avvenire.it

Serie B, Catanzaro-Juve Stabia: grande sfida tra Iemmello e Gabrielloni - Partita molto interessante questa sera allo stadio Ceravolo, laddove si affrontano un Catanzaro a caccia di continuità soprattutto tra le mura amiche e una Juve Stabia che, a sorpresa, ha avuto una ... Riporta tuttomercatoweb.com

Serie A: si riparte col derby d'Italia, sfida in bilico - Per gli esperti di Sisal, la sfida è molto incerta, ma i nerazzurri comandano il pronostico seppur di ... Segnala ansa.it