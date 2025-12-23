Basket un’affaticata Olimpia Milano viene sconfitta da Dubai nel 18esimo turno dell’Eurolega

Nel 18º turno dell’Eurolega, Olimpia Milano è stata sconfitta da Dubai Basketball. Dopo la recente sconfitta contro il Fenerbahçe, la squadra milanese continua il suo cammino senza vittorie in questa fase della competizione. La partita ha evidenziato alcune difficoltà della formazione italiana nel corso della stagione europea.

L’ Olimpia Milano si ferma ancora in Eurolega e, dopo la stop contro il Fenerbahce, esce sconfitta anche nella sfida contro Dubai Basketball nel match valevole per il diciottesimo turno. Punteggio finale di 99-92 a favore della squadra di casa, sempre avanti nel punteggio già dalla prima frazione. I meneghini sono apparsi stanchi, complice anche la lontana trasferta, e non sono mai riusciti ad esprimere appieno il proprio livello, restando comunque sempre in scia agli avversari. Occasione persa per gli uomini di coach Poeta che incassano la nona sconfitta nel torneo. Top scorer del match Dwayne Bacon con 25 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

