Basket un’affaticata Olimpia Milano viene sconfitta da Dubai in Eurolega

L’Olimpia Milano interrompe la sua serie negativa in Eurolega, subendo una sconfitta nel match contro Dubai Basketball al diciottesimo turno. Dopo la recente battuta d’arresto contro il Fenerbahçe, la squadra milanese si trova a dover affrontare un momento difficile in questa competizione europea. La partita evidenzia le difficoltà attuali e la necessità di rivedere strategie per ritrovare fiducia e risultati positivi.

L’ Olimpia Milano si ferma ancora in Eurolega e, dopo la stop contro il Fenerbahce, esce sconfitta anche nella sfida contro Dubai Basketball nel match valevole per il diciottesimo turno. Punteggio finale di 99-92 a favore della squadra di casa, sempre avanti nel punteggio già dalla prima frazione. I meneghini sono apparsi stanchi, complice anche la lontana trasferta, e non sono mai riusciti ad esprimere appieno il proprio livello, restando comunque sempre in scia agli avversari. Occasione persa per gli uomini di coach Poeta che incassano la nona sconfitta nel torneo. Top scorer del match Dwayne Bacon con 25 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

