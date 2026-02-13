Basket DR1 Poggibonsi vittorioso Stasera tocca al Valdelsa

La squadra di Poggibonsi, guidata dall’allenatore Marco Rossi, ha conquistato una vittoria importante contro l’Aretina, grazie a un’ottima prestazione nel secondo tempo. La partita, giocata ieri sera al Palazzetto di Poggibonsi, è stata decisa da un tiro da fuori a pochi secondi dalla fine, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi presenti. Questa vittoria permette ai biancoverdi di consolidare il secondo posto in classifica e di avvicinarsi alle prime posizioni del girone B di Divisione Regionale uno. Questa sera toccherà al Valdelsa scendere in campo, con l’obiettivo di

La quinta giornata di ritorno del girone B di Divisione Regionale uno si è aperta con l'anticipo tra Aretina e Paolo Nesi Group Poggibonsi. La formazione di coach Mameli torna da Arezzo con un successo importante dopo un match equilibrato che vede i locali giocare un buon basket nei primi 20' ma con Poggibonsi alza il livello del proprio gioco nel secondo tempo e si impone 59-68 (Calamassi, Mori, Del Cucina 17, Bandini, Ceccatelli 14, Mucci 5, Borgianni 11, Ravenni, Testi, Bruni, Maestrini 2, Juliatto 19). Il commento di coach Mameli: "Abbiamo giocato una partita di sostanza, non particolarmente bella dal punto di vista estetico, ma concreta ed efficace.